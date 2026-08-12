Informations pratiques

Coutances

Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle

Rue de la Roquelle Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle.

Du 19 au 20 septembre, de 14h30 à 17h30, rue des Courtilles à Coutances. .

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie amisroquelle@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme