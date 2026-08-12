Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances
dimanche 20 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle
Rue de la Roquelle Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle.
Du 19 au 20 septembre, de 14h30 à 17h30, rue des Courtilles à Coutances. .
Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie amisroquelle@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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