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Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances

dimanche 20 septembre 2026 · Coutances

Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Rue de la Roquelle
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle

Rue de la Roquelle Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle.
Du 19 au 20 septembre, de 14h30 à 17h30, rue des Courtilles à Coutances.   .

Rue de la Roquelle Coutances 50200 Manche Normandie   amisroquelle@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Roquelle Coutances a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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