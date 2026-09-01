Informations pratiques

Crozon

Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées de la Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez célébrer le géopatrimoine. 14 h 15 visite commentée du musée / focus sur la Réserve Naturelle Régionale des sites géologiques de la Presqu’île de Crozon. 15 h 30 visite commentée du Jardin Insolit(h)e des roches de Bretagne.

Tarif réduit pour tous 5,5 € (au lieu de 8€ plein tarif) .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées de la Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime