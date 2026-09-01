Informations pratiques

Dammarie-en-Puisaye

Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église Sainte Marie-Madeleine

3 Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le 20 septembre, plongez dans l’histoire de l’église Sainte Marie-Madeleine à Dammarie-en-Puisaye avec des visites commentées de 10h à 12h, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Découvrez ses secrets et son riche passé. Entrée libre, ne manquez pas cette occasion unique !

Le 20 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de l’église Sainte Marie-Madeleine à Dammarie-en-Puisaye lors de visites commentées de 10h à 12h. Plongez dans l’histoire de cet édifice remarquable, explorez son architecture, ses trésors cachés et les événements marquants qui ont façonné son passé. Une occasion unique d’en apprendre davantage sur ce patrimoine local chargé d’histoire et d’anecdotes. Passionnés d’histoire, curieux ou simples visiteurs, laissez-vous guider et émerveiller par ce lieu emblématique. Entrée libre, venez nombreux profiter de cette immersion historique ! .

3 Rue de la Mairie Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 92 26 commune-de-dammarie-en-puisaye@wanadoo.fr

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English :

On September 21, immerse yourself in the history of the church of Sainte Marie-Madeleine in Dammarie-en-Puisaye with guided tours from 10am to 12pm, as part of the European Heritage Days. Discover its secrets and its rich past. Free admission, so don’t miss this unique opportunity!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites commentées de l’église Sainte Marie-Madeleine Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX