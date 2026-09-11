Journées européennes du patrimoine Visites commentées de l’exposition Regards sur Saint-Jean-de-Luz Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Visites commentées de l’exposition Regards sur Saint-Jean-de-Luz

Villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’association Giltzarri propose, à travers une collection particulière, de redécouvrir les hôtels et les restaurants de la ville au XXe siècle. .

Villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Visites commentées de l’exposition Regards sur Saint-Jean-de-Luz

L’événement Journées européennes du patrimoine Visites commentées de l’exposition Regards sur Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque