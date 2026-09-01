Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Cartonnage et de l'Imprimerie · Valréas

Informations pratiques

Valréas

Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le musée du Cartonnage et de l’Imprimerie vous ouvre ses portes gratuitement pour un weekend placé sous le signe de la découverte grâce à nos visites commentées de l’exposition permanente et des expositions temporaires !

Réservation conseillée.

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee.cartonnage@vaucluse.fr

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English :

The Museum of Bookbinding and Printing is offering free admission for a weekend dedicated to discovery, thanks to our guided tours of the permanent and temporary exhibitions!

Reservations are recommended.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites commentées Valréas a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes