Journées Européennes du Patrimoine Visites Flash de la citadelle de Brouage Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Brouage · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Journées Européennes du Patrimoine Visites Flash de la citadelle de Brouage
Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du Patrimoine, faites une pause histoire de 20 minutes pour découvrir la cité fortifiée de Brouage !
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Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com
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English :
On the occasion of the Journées du Patrimoine, take a 20-minute history break to discover the fortified town of Brouage!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites Flash de la citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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