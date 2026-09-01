Journées Européennes du Patrimoine Visites Flash de la citadelle de Brouage Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Journées Européennes du Patrimoine Visites Flash de la citadelle de Brouage

Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, faites une pause histoire de 20 minutes pour découvrir la cité fortifiée de Brouage !

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Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com

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English :

On the occasion of the Journées du Patrimoine, take a 20-minute history break to discover the fortified town of Brouage!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites Flash de la citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes