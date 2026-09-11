Journées européennes du patrimoine Visites guidées de la Maison Louis XIV Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Place Louis XIV · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine Visites guidées de la Maison Louis XIV
Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 10:15:00
Date(s) :
2026-09-20
Découverte de la maison Louis XIV avec les propriétaires.
Sur inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme .
Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Visites guidées de la Maison Louis XIV
L’événement Journées européennes du patrimoine Visites guidées de la Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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