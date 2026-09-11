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Journées européennes du patrimoine Visites guidées de la Maison Louis XIV Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

dimanche 20 septembre 2026 · Place Louis XIV · Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Visites guidées de la Maison Louis XIV Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Place Louis XIV
Adresse
Maison Louis XIV
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Visites guidées de la Maison Louis XIV

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 10:15:00

Date(s) :
2026-09-20

Découverte de la maison Louis XIV avec les propriétaires.
Sur inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme   .

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Visites guidées de la Maison Louis XIV

L’événement Journées européennes du patrimoine Visites guidées de la Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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