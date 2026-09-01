Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam

Musée municipal de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Visites guidées de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam par le Père Joseph, prêtre à la paroisse de Bourbonne-les-Bains.

Merveilles du patrimoine bourbonnais actuellement préservées à l’église Notre Dame et dans les réserves du musée municipal de la ville.

C’est l’occasion de découvrir ou d’approfondir une partie essentielle de notre culture religieuse et artistique.

Grâce aux artistes du passé, nous émerveiller de la transmission accomplie, depuis le XVIIème siècle jusqu’à notre époque actuelle. .

Musée municipal de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 69 47

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains