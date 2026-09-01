Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam Bourbonne-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam
Musée municipal de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Visites guidées de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam par le Père Joseph, prêtre à la paroisse de Bourbonne-les-Bains.
Merveilles du patrimoine bourbonnais actuellement préservées à l’église Notre Dame et dans les réserves du musée municipal de la ville.
C’est l’occasion de découvrir ou d’approfondir une partie essentielle de notre culture religieuse et artistique.
Grâce aux artistes du passé, nous émerveiller de la transmission accomplie, depuis le XVIIème siècle jusqu’à notre époque actuelle. .
Musée municipal de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 69 47
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’exposition Ad Majorem Dei Gloriam Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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