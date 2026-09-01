Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées Parcourir Salies à la recherche des bâtiments restaurés

Place de la Mude Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Deux circuits de visites guidées, gratuits et inédits, sont proposés pour faire découvrir Salies-de-Béarn sous un nouveau jour

– Du centre-ville historique à la restauration du Château Saint-Pé , ce circuit plonge les visiteurs dans l’histoire des ruelles anciennes, des maisons à colombages et de la rénovation du château.

Sur les pas de l’architecture Belle-Époque , un parcours qui met en lumière les trésors de cette période, des thermes à l’Hôtel du Parc.

Groupes limités à 25 personnes.

Le Musée du sel et des traditions béarnaises est également ouvert à la visite (entrée payante). .

Place de la Mude Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98 museedusel64@orange.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées Parcourir Salies à la recherche des bâtiments restaurés

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées Parcourir Salies à la recherche des bâtiments restaurés Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Béarn des Gaves