Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées Parcourir Salies à la recherche des bâtiments restaurés. Salies-de-Béarn
dimanche 20 septembre 2026 · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées Parcourir Salies à la recherche des bâtiments restaurés
Plade de la Mude Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Deux circuits de visites guidées, gratuits et inédits, sont proposés pour faire découvrir Salies-de-Béarn sous un nouveau jour
– Du centre-ville historique à la restauration du Château Saint-Pé , ce circuit plonge les visiteurs dans l’histoire des ruelles anciennes, des maisons à colombages et de la rénovation du château.
Sur les pas de l’architecture Belle-Époque , un parcours qui met en lumière les trésors de cette période, des thermes à l’Hôtel du Parc.
Groupes limités à 25 personnes. .
Plade de la Mude Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 84 98 museedusel64@orange.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées Parcourir Salies à la recherche des bâtiments restaurés
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées Parcourir Salies à la recherche des bâtiments restaurés Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Béarn des Gaves
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