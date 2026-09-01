Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Glandon Glandon
samedi 19 septembre 2026 · Glandon
Informations pratiques
Glandon
Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Glandon
Place de l’Église Glandon Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les parties les plus anciennes de l’église datent des XIIème et XIIIème siècles. Elle possède un chœur en cul-de-four, un clocher-porche du XVIIème siècle ainsi qu’une intéressante voûte en châtaignier réalisée en 1991. A découvrir une Vierge en bois portant l’Enfant (XIIème siècle), une statue représentant St-Jean-Baptiste, un tableau mettant en scène la mort de la Vierge… .
Place de l’Église Glandon 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Glandon
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites libres de l’église de Glandon Glandon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays de Saint-Yrieix
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