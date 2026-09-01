Informations pratiques

Ouzouer-sur-Trézée

Journées Européennes du Patrimoine visites libres et commentées de l’église et son clocher

Rue Grande Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez l’église Saint-Martin d’Ouzouer-sur-Trézée les 20 et 21 septembre. Visites commentées et libres pour explorer ce patrimoine chargé d’histoire. Une belle occasion de redécouvrir ce lieu emblématique du village. Entrée libre.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Martin d’Ouzouer-sur-Trézée ouvre ses portes les 20 et 21 septembre pour des visites commentées et libres. Venez découvrir ce lieu emblématique du village, témoin de plusieurs siècles d’histoire, d’architecture et de vie locale. Les visites guidées permettront de mieux comprendre l’évolution du bâtiment, ses particularités architecturales et les éléments remarquables qu’il abrite. Des visites libres seront également possibles pour flâner à votre rythme dans ce cadre chargé de mémoire. Une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine religieux local. Entrée libre, tout public. .

Rue Grande Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 93 90 mairie-secretariatg@ouzouer-trezee.fr

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English :

For the Journées du Patrimoine (Heritage Days), discover Ouzouer-sur-Trézée?s Saint-Martin church on September 20 and 21. Guided and self-guided tours to explore this heritage site steeped in history. A great opportunity to rediscover this emblematic village landmark. Free admission.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visites libres et commentées de l’église et son clocher Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX