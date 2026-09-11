Journées européennes du patrimoine:Le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste Rue Léon Gambetta Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Léon Gambetta · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine:Le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste
Rue Léon Gambetta Eglise saint-jean-baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Aux côtés de nos guides-conférenciers et de René Colonel, Architecte des Bâtiments de France honoraire, gravissez les marches de l’église, découvrez la salle des cloches et profitez, depuis le balcon, d’une lecture de paysage exceptionnelle à 360° (selon météo).
Attention cette visite réclame une condition physique satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant de vertige.
Mineurs accompagnés à partir de 13 ans
Sur inscription au CIAP ou dans les offices de tourisme
Visites à 14h, 15h,16h et 17h .
Rue Léon Gambetta Eglise saint-jean-baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
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English : Journées européennes du patrimoine:Le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste
L’événement Journées européennes du patrimoine:Le clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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