Informations pratiques

Réveillon

Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures

Église Réveillon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition des peintures de Akitoshi Yamada.

Organisé par l’association Patrimoine Réveillon. .

Église Réveillon 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures

L’événement Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures Réveillon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE