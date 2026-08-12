AGENDA · Réveillon
Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures Réveillon
samedi 19 septembre 2026 · Réveillon
Informations pratiques
Réveillon
Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures
Église Réveillon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition des peintures de Akitoshi Yamada.
Organisé par l’association Patrimoine Réveillon. .
Église Réveillon 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures
L’événement Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures Réveillon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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