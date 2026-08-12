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AGENDA · Réveillon

Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures Réveillon

samedi 19 septembre 2026 · Réveillon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Église
Ville
61400 Réveillon
Département
Orne
Tarif

Réveillon

Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures

Église Réveillon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition des peintures de Akitoshi Yamada.
Organisé par l’association Patrimoine Réveillon.   .

Église Réveillon 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 

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English : Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures

L’événement Journées Europénnes du Patrimoine Exposition de peintures Réveillon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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