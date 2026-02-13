Journées méditerranéennes de la figue, Maison de la Figue, Vézénobres

Journées méditerranéennes de la figue 28 et 29 novembre Maison de la Figue Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T09:30:00+01:00 – 2026-11-28T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-29T09:30:00+01:00 – 2026-11-29T17:30:00+01:00

L’association « Site Remarquable du Goût, Figues de Vézénobres », Alès Agglomération et la Maison de la Figue vous proposent un programme d’animations culturelles et festives autour de la figue et du figuier. Une invitation à découvrir les savoir-faire, les traditions et l’histoire de ce fruit emblématique.

Grand marché gourmand, figuiculteurs gardois, pépiniéristes, artisans, visites guidées, animations culinaires, animations de rue, démonstrations, conférences, ateliers, expos… animeront ce week-end.

Plus d’informations à venir.

Notez d’ores et déjà la date dans votre agenda.

Maison de la Figue Les Terrasses du Château, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard Occitanie 04 66 83 62 02 http://www.maisondelafigue.com [{« type »: « phone », « value »: « 0466836202 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelafigue.com »}]

Le rendez-vous incontournable de l’automne autour de la figue et du figuier Marché Producteurs

Maison de la figue – Alès Agglomération