Brantôme en Périgord

Journées MOLERIAE

Salle des fêtes Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

17 AVRIL: 14h. Visite des cluzeaux de St Pardoux de Mareuil. 17h15 Projection du film Dans le secret des meulières . 18h30 Pot de l’amitié. 20h: Repas au restaurant à Monsec.

18 AVRIL: 9h45. Conférences Raphaël Rivaud-LABARE Compte rendu des divers fouilles

19 AVRIL: 09h30. Assemblée générale

17 AVRIL 14h. Visite des cluzeaux de St Pardoux de Mareuil. 17h15 Projection du film Dans le secret des meulières . 18h30 Pot de l’amitié. 20h Repas au restaurant à Monsec.

18 AVRIL 9h45. Conférences Raphaël Rivaud-LABARE Compte rendu des divers fouilles sur le site des meulières de St Crépin de Richemont.

Claire VEAUX Présentation des sites de Molières (Dordogne).

Christion Ranchon Présentation des sites de Roche la molière et avancées des prospections.

15h30. Reprises des interventions Alain TURQ, Jean-Guy PEYRONI, Luc JACCOTTEY, Pierre CAUSSADE…A la salle des fêtes de St Crépin de Richemont.

19 AVRIL: 09h30. Assemblée générale Moleriae ouverte à tous.

Partenaire historique de la Fédération des Moulins de France, Moleriae propose trois jours pour revenir à l’essentiel la meule, au cœur du moulin. .

Salle des fêtes Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mscipion@gmail.com

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English : Journées MOLERIAE

Free guided tour. Bring hiking shoes or sneakers. Meeting point: car park at Les Brageots at 10:00 am. Reservations at the Tourist Office PÉRIGORD Dronne Belle 05 53 05 80 63.

L’événement Journées MOLERIAE Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-04-12 par Val de Dronne