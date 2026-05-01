Moulins-sur-Yèvre

Journées Mondiales de l’Art Topiaire

Moulins-sur-Yèvre Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Découvrez l’art topiaire au parc de Maubranche, à 15 minutes de Bourges, lors d’un week-end dédié aux jardins sculptés.

À l’occasion de la Journée mondiale de la topiaire, le parc de Maubranche ouvre ses portes pour mettre à l’honneur cet art végétal raffiné. Le temps d’un week-end, les visiteurs sont invités à découvrir l’univers de l’art topiaire, qui consiste à tailler arbres et arbustes en formes décoratives. Situé à seulement 15 minutes de Bourges, ce rendez-vous est organisé à l’initiative de Levens Hall, en partenariat avec EBTS France, l’Association Française pour l’Art Topiaire et le Buis. Une belle occasion de porter un nouveau regard sur les jardins et le savoir-faire paysager. 5 .

Moulins-sur-Yèvre 18390 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Come and discover the magnificent Maubranche park in the Haut Berry region!

L’événement Journées Mondiales de l’Art Topiaire Moulins-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BOURGES