Saint-Bazile-de-Meyssac

Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Bazile de Meyssac

Parking de la mairie Saint-Bazile-de-Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Balade commentée d’environ 5km pour (re)découvrir le patrimoine agricole local et les enjeux actuels de cette activité

Exposition photo sur la culture du tabac sur la commune

Restauration possible à l’arrivée

Organisé par le PETR .

Parking de la mairie Saint-Bazile-de-Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10

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English : Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Bazile de Meyssac

L’événement Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Bazile de Meyssac Saint-Bazile-de-Meyssac a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme