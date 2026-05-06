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Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Bazile de Meyssac Saint-Bazile-de-Meyssac

Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Bazile de Meyssac Saint-Bazile-de-Meyssac

Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Bazile de Meyssac Saint-Bazile-de-Meyssac samedi 6 juin 2026.

Adresse : Parking de la mairie

Ville : 19500 Saint-Bazile-de-Meyssac

Département : Corrèze

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Bazile-de-Meyssac

Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Bazile de Meyssac

Parking de la mairie Saint-Bazile-de-Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Balade commentée d’environ 5km pour (re)découvrir le patrimoine agricole local et les enjeux actuels de cette activité
Exposition photo sur la culture du tabac sur la commune
Restauration possible à l’arrivée
Organisé par le PETR   .

Parking de la mairie Saint-Bazile-de-Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10 

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English : Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Bazile de Meyssac

L’événement Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Bazile de Meyssac Saint-Bazile-de-Meyssac a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme

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