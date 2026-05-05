A la découverte du patrimoine agricole en Vallée de la Dordogne Corrézienne, Le manoir de Saint Bazile, Saint-Bazile-de-Meyssac

A la découverte du patrimoine agricole en Vallée de la Dordogne Corrézienne Vendredi 5 juin, 09h00 Le manoir de Saint Bazile Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Durant la matinée, les élèves des écoles participeront à une matinée marquée par de multiples animations et présentations. Par groupe les élèves, pourront découvrir la production de jus de pommes bio, des compte autour de l’agriculture local, le patrimoine agricole présent.

Le manoir de Saint Bazile 299 Route de la Croix de la Cabane 19500 Saint Bazile de Meyssac Saint-Bazile-de-Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Que de mieux pour les élèves des écoles d’aller sur le terrain pour parler agriculture et patrimoine?

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