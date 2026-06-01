Balade découverte du patrimoine agricole en Vallée de la Dordogne Corrézienne, Saint Bazile de Meyssac, Saint-Bazile-de-Meyssac

Balade découverte du patrimoine agricole en Vallée de la Dordogne Corrézienne Samedi 6 juin, 08h30 Saint Bazile de Meyssac Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Le départ de la balade commentée sera à 9h. A l’occasion vous pourrez découvrir le village de Saint Bazile de Meyssac au travers de l’évolution de son agriculture et de son patrimoine. Afin de polonger cette matinée, vous pourrez vous restaurer sur place au retour de la balade.

Vous pourrez également découvrir au travers d’une exposition la production de tabac sur la commune.

Saint Bazile de Meyssac Les Sarres 70 route du Bosplot 19500 Saint Bazile Meyssac Saint-Bazile-de-Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte de l’évolution de l’agriculture

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