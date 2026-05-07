Puy-d’Arnac

Journées Nationales de l’agriculture visite de la ferme du Jardin de Beyssin

Le Jardin de Beyssin Puy-d’Arnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Visite de la ferme pédagogique et atypique mais viable et vertueuse pour la planète

Suivi d’un spectacle et nous serons debout , poésie dite en musique en hommage à Marcelle Delpastre, écrivaine et agricultrice corrézienne. Musique et voix de Marie Laure Fraysse .

Le Jardin de Beyssin Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10

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English : Journées Nationales de l’agriculture visite de la ferme du Jardin de Beyssin

L’événement Journées Nationales de l’agriculture visite de la ferme du Jardin de Beyssin Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme