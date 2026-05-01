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Randonnée Bellocoise Puy-d’Arnac

Randonnée Bellocoise Puy-d’Arnac

Randonnée Bellocoise Puy-d’Arnac dimanche 7 juin 2026.

Ville : 19120 Puy-d'Arnac

Département : Corrèze

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Puy-d’Arnac

Randonnée Bellocoise

Puy-d’Arnac Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Différents parcours de 5, 12 et 15 kilomètres au départ du magnifique point de vue de La Cafoulière
Collation + 1 ravitaillements offerts
Prévoir gobelet et pique-nique
Organisé par les Familles Rurales de Beaulieu   .

Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 72 78 18 

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English : Randonnée Bellocoise

L’événement Randonnée Bellocoise Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-05-01 par Corrèze Tourisme

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