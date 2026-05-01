Randonnée Bellocoise Puy-d’Arnac
Randonnée Bellocoise Puy-d’Arnac dimanche 7 juin 2026.
Puy-d’Arnac
Randonnée Bellocoise
Puy-d’Arnac Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Différents parcours de 5, 12 et 15 kilomètres au départ du magnifique point de vue de La Cafoulière
Collation + 1 ravitaillements offerts
Prévoir gobelet et pique-nique
Organisé par les Familles Rurales de Beaulieu .
Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 72 78 18
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English : Randonnée Bellocoise
L’événement Randonnée Bellocoise Puy-d’Arnac a été mis à jour le 2026-05-01 par Corrèze Tourisme