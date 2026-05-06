Goulles

Journées Nationales de l’agriculture visite de l’élevage et de la filature des alpagas de la Paneterie

Les Alpagas de la Paneterie Goulles Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Découvrez l’univers de l’élevage des alpagas et le travail de leur fibre, du fil au feutre, au cœur d’une exploitation artisanale et familiale suivi d’un spectacle Nathanaël sous le figuier, en hommage à Marcelle Delpastre, avec Marie Laure Fraysse et Thérèse Canet .

Les Alpagas de la Paneterie Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Nationales de l’agriculture visite de l’élevage et de la filature des alpagas de la Paneterie

L’événement Journées Nationales de l’agriculture visite de l’élevage et de la filature des alpagas de la Paneterie Goulles a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme