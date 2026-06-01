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Visite de ferme et Spectacle, Elevage d’alpagas et filature, Goulles

Visite de ferme et Spectacle, Elevage d’alpagas et filature, Goulles

Visite de ferme et Spectacle, Elevage d’alpagas et filature, Goulles vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Elevage d’alpagas et filature

Adresse : La Paneterie Goulles

Ville : 19430 Goulles

Département : Corrèze

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Visite de ferme et Spectacle Vendredi 5 juin, 18h00, 20h30 Elevage d’alpagas et filature Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

18h – Visite Guidée de l’élevage d’alpaga et de la filature
20h30 – Spectacle : « Nathanaël sous le figuier », texte de Marcelle Delpastre, musique et voix Thérèse Canet et Marie-Laure Fraysse

Elevage d’alpagas et filature La Paneterie Goulles Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pat@valleedordogne.org »}]
Visite de ferme et Spectacle

DR

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