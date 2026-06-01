Visite de ferme et Spectacle, Elevage d’alpagas et filature, Goulles

Visite de ferme et Spectacle Vendredi 5 juin, 18h00, 20h30 Elevage d’alpagas et filature Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

18h – Visite Guidée de l’élevage d’alpaga et de la filature

20h30 – Spectacle : « Nathanaël sous le figuier », texte de Marcelle Delpastre, musique et voix Thérèse Canet et Marie-Laure Fraysse

Elevage d’alpagas et filature La Paneterie Goulles Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pat@valleedordogne.org »}]

Visite de ferme et Spectacle

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