Informations pratiques

Capestang

JOURNÉES NATIONALES DES ARTISTES

15 avenue Léon Blum Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Accueil et visite guidée de l’atelier Papier & Co

Démonstration de la fabrication d’une feuille de papier.

Accueil et visite guidée de l’atelier Papier & Co

Démonstration de la fabrication d’une feuille de papier.

Tatiana fait découvrir l’origine du papier à travers la démonstration de la fabrication d’une feuille et présente les transformations de cette matière à travers les oeuvres exposées. .

15 avenue Léon Blum Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 83 11 28 29

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English : JOURNÉES NATIONALES DES ARTISTES

Welcome and Guided Tour of the Papier & Co Workshop

Demonstration of how a sheet of paper is made.

L’événement JOURNÉES NATIONALES DES ARTISTES Capestang a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN