JOURNÉES NATIONALES DES ARTISTES Capestang
vendredi 2 octobre 2026 · Capestang
Informations pratiques
Capestang
JOURNÉES NATIONALES DES ARTISTES
15 avenue Léon Blum Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04
Accueil et visite guidée de l’atelier Papier & Co
Démonstration de la fabrication d’une feuille de papier.
Accueil et visite guidée de l’atelier Papier & Co
Démonstration de la fabrication d’une feuille de papier.
Tatiana fait découvrir l’origine du papier à travers la démonstration de la fabrication d’une feuille et présente les transformations de cette matière à travers les oeuvres exposées. .
15 avenue Léon Blum Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 83 11 28 29
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English : JOURNÉES NATIONALES DES ARTISTES
Welcome and Guided Tour of the Papier & Co Workshop
Demonstration of how a sheet of paper is made.
L’événement JOURNÉES NATIONALES DES ARTISTES Capestang a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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