Journées Nationales des Artistes Camping du sud Hauteville-sur-Mer
vendredi 2 octobre 2026 · Camping du sud · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Journées Nationales des Artistes
Camping du sud 33 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, Les Association des Pixelistes de la Sienne et Hautevil’art accueillent les artistes régionaux photographes, peintres, sculpteurs, céramistes, vidéastes… pour présenter leurs œuvres dans la salle communale du camping du Sud à Hauteville-sur-mer. .
Camping du sud 33 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 71 17 56 16 aps.hauteville@hotmail.com
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English : Journées Nationales des Artistes
L’événement Journées Nationales des Artistes Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par Coutances Tourisme
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