Journées Nationales du Jeu, Ludothèque des Avanchets, Vernier
Journées Nationales du Jeu, Ludothèque des Avanchets, Vernier mardi 2 juin 2026.
Journées Nationales du Jeu Mardi 2 juin, 13h30 Ludothèque des Avanchets
Gratuit, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00
À l’occasion des Journées nationales du Jeu, les quatre ludothèques de Vernier vous proposent un programme d’animations entièrement gratuit, à destination des familles et des professionnels.
Forums Découverte de jeux, à la Ludothèque des Avanchets
Un nouveau format proposé par les ludothèques: des jeux soigneusement sélectionnés, présentés et animés pour apprendre à les jouer et à les faire découvrir. Destinés aux parents, professionnels et passionnés.
Mardi 2 juin
13h30 – 16h
Ludothèque des Avanchets, Rue du Grand Bay 21, 1220 Les Avanchets
info@ludoavanchets.ch – 022 970 07 23
ludoavanchets.ch/
Gratuit, sur inscription.
Programme détaillé sur www.vernier.ch/journeesdujeu
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Forums Découverte de jeux à la Ludothèque des Avanchets
DR