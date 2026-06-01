Journées Nationales du Jeu, Ludothèque des Avanchets, Vernier

Journées Nationales du Jeu Mardi 2 juin, 13h30 Ludothèque des Avanchets

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T13:30:00+02:00 – 2026-06-02T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées nationales du Jeu, les quatre ludothèques de Vernier vous proposent un programme d’animations entièrement gratuit, à destination des familles et des professionnels.

Forums Découverte de jeux, à la Ludothèque des Avanchets

Un nouveau format proposé par les ludothèques: des jeux soigneusement sélectionnés, présentés et animés pour apprendre à les jouer et à les faire découvrir. Destinés aux parents, professionnels et passionnés.

Mardi 2 juin

13h30 – 16h

Ludothèque des Avanchets, Rue du Grand Bay 21, 1220 Les Avanchets

info@ludoavanchets.ch – 022 970 07 23

ludoavanchets.ch/

Gratuit, sur inscription.

Programme détaillé sur www.vernier.ch/journeesdujeu

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Forums Découverte de jeux à la Ludothèque des Avanchets

DR