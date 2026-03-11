JOURNÉES NATURE THÈME 2026 L’EAU RAMIER ET BERGES DE GARONNE Portet-sur-Garonne

JOURNÉES NATURE THÈME 2026 L’EAU

RAMIER ET BERGES DE GARONNE 61 Ancien Chemin de Halage Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Le grand rendez-vous du printemps est de retour ! Les Journées Nature reviennent pour trois jours de découvertes et invitent petits et grands à explorer, apprendre et s’émerveiller ensemble autour de la richesse du monde vivant.

Trois jours de découvertes qui invitent petits et grands à explorer, apprendre et s’émerveiller ensemble autour de la richesse du monde vivant. Au cœur d’un village éco- citoyen, plus de 100 animations gratuites seront proposées ateliers pédagogiques, jeux, activités sportives, expériences sensorielles, découvertes scientifiques, créations artistiques et expositions interactives. Une belle occasion de comprendre en s’amusant comment fonctionne la nature, pourquoi elle est si précieuse, et comment chacun peut agir pour la préserver. .

RAMIER ET BERGES DE GARONNE 61 Ancien Chemin de Halage Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

English :

The great springtime event is back! The Journées Nature are back for three days of discovery, inviting young and old to explore, learn and marvel together at the richness of the living world.

