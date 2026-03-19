OLIVE & SWING PARVIS DU CHÂTEAU DE PORTET Portet-sur-Garonne

OLIVE & SWING

PARVIS DU CHÂTEAU DE PORTET 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Olive & Swing fait vibrer le Hot Jazz des années 30 avec énergie et humour !

Leur répertoire, résolument rétro, revisite les grands classiques du jazz de l’époque tout en laissant une large place au chant, alternant standards revisités et compositions originales. Les amateurs de swing, se laisseront emporter par la rythmique effervescente et les improvisations pleines de charme. Entre virtuosité musicale, complicité évidente et moments de pur humour, le quartet crée une atmosphère festive qui transporte le public directement dans les clubs de jazz des années 30.

Que vous soyez danseur, mélomane ou simple curieux, préparez- vous à sourire, taper du pied et surtout… à swinguer ! .

PARVIS DU CHÂTEAU DE PORTET 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 72 43 00 mediatheque@portetgaronne.fr

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English :

Olive & Swing brings the Hot Jazz of the 30s to life with energy and humour!

L’événement OLIVE & SWING Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE