AU CONFLUENT DES ARTS

– CHÂTEAU DE PORTET SALLE DU CONFLUENT SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-06-15

Rendez-vous incontournable de la fin d’année scolaire, le très attendu Au Confluent des Arts , revient en juin pour une 13ème édition toujours aussi festive.

Véritable fête des arts, cette manifestation fait la part belle aux créations réalisées tout au long de l’année par tous les élèves des ateliers culturels municipaux.

Exposition Kid’s Art Du 15 juin au 17 juillet

Tout au long de l’année, les jeunes artistes portésiens explorent la diversité des regards portés sur l’art d’aujourd’hui. Le temps d’une exposition, ils nous invitent à découvrir la richesse de leur univers créatif.

– Dimanche 21 juin à 10h Vernissage et brunch de l’exposition Kid’s Art au Château de Portet

– Jeudi 18 juin à la salle Angèle del Rio Bettini Spectacle de théâtre adulte

– Samedi 20 juin à la salle Angèle del Rio Bettini Spectacle de théâtre enfant

– Jeudi 2 juillet à la salle du Confluent Gala de danse .

– CHÂTEAU DE PORTET SALLE DU CONFLUENT SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

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English :

A not-to-be-missed event at the end of the school year, the eagerly-awaited Au Confluent des Arts returns in June for its 13th edition, as festive as ever.

L’événement AU CONFLUENT DES ARTS Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE