FÊTE NATIONALE PARVIS DU CHATEAU DE PORTET-SUR-GARONNE Portet-sur-Garonne
FÊTE NATIONALE PARVIS DU CHATEAU DE PORTET-SUR-GARONNE Portet-sur-Garonne mardi 14 juillet 2026.
Portet-sur-Garonne
FÊTE NATIONALE
PARVIS DU CHATEAU DE PORTET-SUR-GARONNE 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
La fête nationale proposera cette année encore un programme convivial ouvert à tous, mêlant animations et moments musicaux pour partager l’esprit du 14 juillet. Petits et grands sont invités à se retrouver pour profiter d’une soirée chaleureuse et rythmée, placée sous le signe du partage.
Rendez-vous incontournable de l’été, la Fête
Nationale anime la ville de Portet, pour célébrer
ensemble les valeurs de la République au cœur
du village. .
PARVIS DU CHATEAU DE PORTET-SUR-GARONNE 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr
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English :
Once again this year, the fête nationale will offer a convivial program open to all, combining entertainment and musical moments to share the spirit of July 14th. Young and old alike are invited to come and enjoy a warm, rhythmic evening of sharing.
L’événement FÊTE NATIONALE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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