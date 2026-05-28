FÊTE NATIONALE PARVIS DU CHATEAU DE PORTET-SUR-GARONNE Portet-sur-Garonne

Portet-sur-Garonne

FÊTE NATIONALE

PARVIS DU CHATEAU DE PORTET-SUR-GARONNE 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

La fête nationale proposera cette année encore un programme convivial ouvert à tous, mêlant animations et moments musicaux pour partager l’esprit du 14 juillet. Petits et grands sont invités à se retrouver pour profiter d’une soirée chaleureuse et rythmée, placée sous le signe du partage.

Rendez-vous incontournable de l’été, la Fête

Nationale anime la ville de Portet, pour célébrer

ensemble les valeurs de la République au cœur

du village. .

PARVIS DU CHATEAU DE PORTET-SUR-GARONNE 1 Rue Robert Saintigny Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

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English :

Once again this year, the fête nationale will offer a convivial program open to all, combining entertainment and musical moments to share the spirit of July 14th. Young and old alike are invited to come and enjoy a warm, rhythmic evening of sharing.

L’événement FÊTE NATIONALE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE