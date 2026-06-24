Portet-sur-Garonne

CONFÉRENCE ET BALADE CASTORS, LOUTRES ET CIE

Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Après un petit temps de présentation de nos protagonistes semi-aquatiques, nous irons débusquer en bordure de Garonne leurs indices de présence et lire sur les berges comment toutes ces espèces s’arrangent pour co-exister… Peut-être en tirerons-nous quelques enseignements ?

Après un petit temps de présentation de nos protagonistes semi-aquatiques, nous irons débusquer en bordure de Garonne leurs indices de présence et lire sur les berges comment toutes ces espèces s’arrangent pour co-exister… Peut-être en tirerons-nous quelques enseignements ?

Gratuit, sur inscription .

Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

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English :

After a brief introduction to our semi-aquatic protagonists, we’ll head to the banks of the Garonne to look for signs of their presence and observe how all these species manage to coexist. Perhaps we’ll learn a thing or two from them?

L’événement CONFÉRENCE ET BALADE CASTORS, LOUTRES ET CIE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE