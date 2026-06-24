CONFÉRENCE ET BALADE CASTORS, LOUTRES ET CIE Portet-sur-Garonne
CONFÉRENCE ET BALADE CASTORS, LOUTRES ET CIE Portet-sur-Garonne mercredi 15 juillet 2026.
Portet-sur-Garonne
CONFÉRENCE ET BALADE CASTORS, LOUTRES ET CIE
Portet-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 20:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Après un petit temps de présentation de nos protagonistes semi-aquatiques, nous irons débusquer en bordure de Garonne leurs indices de présence et lire sur les berges comment toutes ces espèces s’arrangent pour co-exister… Peut-être en tirerons-nous quelques enseignements ?
Après un petit temps de présentation de nos protagonistes semi-aquatiques, nous irons débusquer en bordure de Garonne leurs indices de présence et lire sur les berges comment toutes ces espèces s’arrangent pour co-exister… Peut-être en tirerons-nous quelques enseignements ?
Gratuit, sur inscription .
Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@rnr-confluence-garonne-ariege.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a brief introduction to our semi-aquatic protagonists, we’ll head to the banks of the Garonne to look for signs of their presence and observe how all these species manage to coexist. Perhaps we’ll learn a thing or two from them?
L’événement CONFÉRENCE ET BALADE CASTORS, LOUTRES ET CIE Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne)
- FÊTE NATIONALE PARVIS DU CHATEAU DE PORTET-SUR-GARONNE Portet-sur-Garonne 14 juillet 2026
- FESTIVAL MEDITERRANEO’ FESTIVAL MEDITERRANEO Portet-sur-Garonne 18 septembre 2026