Cieurac

Journées portes ouvertes à l’Aéroclub du Quercy à Cieurac

Cieurac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Cet événement annuel est l'occasion pour tous les passionnés d'aviation de venir découvrir le Club, ses installations, avions et activités

Cet événement annuel est l'occasion pour tous les passionnés d'aviation de venir découvrir le Club, ses installations, avions et activités. Que vous soyez simplement curieux de découvrir le monde de l'aviation ou que vous envisagiez de devenir pilote, cette journée porte ouverte est faite pour vous !

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Cieurac 46230 Lot Occitanie

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English :

This annual event is an opportunity for all aviation enthusiasts to discover the Club, its facilities, aircraft and activities

L’événement Journées portes ouvertes à l’Aéroclub du Quercy à Cieurac Cieurac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cahors Vallée du Lot