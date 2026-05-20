Journées Portes ouvertes à l’écomusée du cheminot veynois Ecomusée du cheminot veynois Veynes

Veynes

Journées Portes ouvertes à l’écomusée du cheminot veynois

Ecomusée du cheminot veynois 3 rue du Jeu de Paume Veynes Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine. Musée ouvert et gratuit.

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Ecomusée du cheminot veynois 3 rue du Jeu de Paume Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 77 41 89 d.faure@ccbd.fr

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English :

European Heritage Days. Museum open and free of charge.

L’événement Journées Portes ouvertes à l’écomusée du cheminot veynois Veynes a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Sources du Buëch