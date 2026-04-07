Journées portes ouvertes au domaine de Nerleux Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux
Journées portes ouvertes au domaine de Nerleux Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux vendredi 8 mai 2026.
Bellevigne-les-Châteaux
Journées portes ouvertes au domaine de Nerleux
Saint-Cyr-en-Bourg 4 rue de la Paleine Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Toute l’équipe du domaine de Nerleux vous donne rendez-vous pour ses portes ouvertes !
Venez partager des moments conviviaux en famille ou entre amis.
Découvrez l’histoire du Domaine à travers les visites.
(Re)dégustez ses cuvées.
Amusez-vous autour d’animations et jeux pour petits et grands enfants !
En exclusivité, le domaine a le plaisir de vous faire découvrir une nouvelle cuvée en avant-première !
L’Escape Game vous ouvre également ses portes arriverez-vous à remonter la piste du mystérieux cépage à temps ?
Sessions de 3 à 6 personnes.
Tarif 20 € la session.
Sur inscription contact@nerleux.fr ou au 02 41 51 61 04
D’autres jeux et animations sont également à découvrir !
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h. .
Saint-Cyr-en-Bourg 4 rue de la Paleine Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 61 04 contact@nerleux.fr
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English :
The entire Domaine de Nerleux team looks forward to seeing you at its open house!
L’événement Journées portes ouvertes au domaine de Nerleux Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME