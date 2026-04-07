Bellevigne-les-Châteaux

Portes ouvertes au Domaine Fouet

Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Le domaine Fouet a le plaisir de vous convier à ses portes ouvertes ! Venez découvrir le domaine cave troglo et chai en visite, exposants artisanaux locaux, jeux. Concert de musique irlandaise le samedi. Dégustation et vente de vins bio.

Découvrez librement la cave troglodytique du XIIᵉ siècle et profitez de visites commentées de la cuverie à 11h30 et 15h. Tout au long du week-end, rencontrez des exposants locaux (fromages, safran, créations textiles, bijoux, maroquinerie artisanale) et participez à des jeux avec de nombreux lots à gagner.

Temps forts du week-end

– Samedi à partir de 18h30 concert de musique irlandaise avec le groupe Stiltons.

– Dimanche de 10h à 14h dégustation d’huîtres accompagnées de Saumur Blanc.

Dégustation et vente des vins bio du domaine Saumur Champigny, Saumur Blanc, pétillant naturel, vin orange, cidre et jus de raisin pétillant.

Offre spéciale portes ouvertes 12 bouteilles achetées = 1 offerte.

PRECISIONS HORAIRES

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026 le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h. Le dimanche de 10h à 17h. .

Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 60 52 j-fouet@domaine-fouet.com

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English :

Domaine Fouet is pleased to invite you to its open house! Come and discover the estate: troglo cellar and wine storehouse tours, local craft exhibitors, games. Irish music concert on Saturday. Organic wine tasting and sales.

L’événement Portes ouvertes au Domaine Fouet Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME