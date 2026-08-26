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Journées portes ouvertes Block’Out Nantes Block’Out – Salle d’escalade Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Block'Out - Salle d'escalade · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 11:00 – 23:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
Pendant 3 jours, venez découvrir gratuitement l’escalade !? À partir de 4 ans? Tous les niveaux, du débutant au confirmé? Ateliers grimpants inédits & offres exceptionnelles???? Plus d’infos et inscription obligatoire
Block’Out – Salle d’escalade Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
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