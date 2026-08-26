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Journées portes ouvertes Block’Out Nantes Block’Out – Salle d’escalade Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Block'Out - Salle d'escalade · Nantes

Journées portes ouvertes Block’Out Nantes Block’Out – Salle d’escalade Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Block'Out - Salle d'escalade
Adresse
27 Bd Bâtonnier Cholet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 11:00 – 23:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99 

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Block’Out – Salle d’escalade Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

Inscriptions JPO – Nantes


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