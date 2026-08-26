Journées portes ouvertes Block’Out Nantes Block’Out – Salle d’escalade Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 11:00 – 23:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

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Block’Out – Salle d’escalade Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100



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