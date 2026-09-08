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Journées portes ouvertes Block’Out Nantes, Block’Out – Salle d’escalade, Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Block'Out - Salle d'escalade · Nantes

Journées portes ouvertes Block’Out Nantes, Block’Out – Salle d’escalade, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Block'Out - Salle d'escalade
Adresse
27 Bd Bâtonnier Cholet, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Journées portes ouvertes Block’Out Nantes 18 – 20 septembre Block’Out – Salle d’escalade Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

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