Journées portes ouvertes Block’Out Nantes, Block’Out – Salle d’escalade, Nantes

Informations pratiques

Journées portes ouvertes Block’Out Nantes 18 – 20 septembre Block’Out – Salle d’escalade Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Pendant 3 jours, venez découvrir gratuitement l’escalade !

✅ À partir de 4 ans

✅ Tous les niveaux, du débutant au confirmé

✅ Ateliers grimpants inédits & offres exceptionnelles

Plus d’infos et inscription obligatoire

Block’Out – Salle d’escalade 27 Bd Bâtonnier Cholet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.blockout.fr/inscriptions-jpo-nantes/ »}] [{« link »: « https://www.blockout.fr/inscriptions-jpo-nantes/ »}]

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