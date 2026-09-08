Journées portes ouvertes Block’Out Nantes, Block’Out – Salle d’escalade, Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Block'Out - Salle d'escalade · Nantes
Informations pratiques
Journées portes ouvertes Block’Out Nantes 18 – 20 septembre Block’Out – Salle d’escalade Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Pendant 3 jours, venez découvrir gratuitement l’escalade !
✅ À partir de 4 ans
✅ Tous les niveaux, du débutant au confirmé
✅ Ateliers grimpants inédits & offres exceptionnelles
Plus d’infos et inscription obligatoire
Block’Out – Salle d’escalade 27 Bd Bâtonnier Cholet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.blockout.fr/inscriptions-jpo-nantes/ »}] [{« link »: « https://www.blockout.fr/inscriptions-jpo-nantes/ »}]
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