Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Poincy, Centre Opérationnel Bus de Poincy, Poincy

Informations pratiques

Journées portes ouvertes – Centre Opérationnel Bus de Poincy Samedi 19 septembre, 10h30, 13h30 Centre Opérationnel Bus de Poincy Seine-et-Marne

Inscription obligatoire pour tous les participants. Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2026, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports autour d’une visite du dépôt de bus, une immersion dans les coulisses du transport, la découverte des métiers, et bien d’autres activités enrichissantes !

Rencontrez nos équipes au Centre Opérationnel Bus de Poincy le samedi 19 septembre de 10h30 à 12h ou de 13h30 à 15h.

Centre Opérationnel Bus de Poincy 15 rue de la Briqueterie, Poincy Poincy 77470 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/detail/journees-portes-ouvertes-poincy-2026 »}]

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2026, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus de à…

©Transdev Île-de-France – Île-de-France Mobilités