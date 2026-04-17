Journées Portes Ouvertes Champagne Henri David-Heucq Champagne H. David Heucq Fleury-la-Rivière

Fleury-la-Rivière

Journées Portes Ouvertes Champagne Henri David-Heucq

Champagne H. David Heucq 3 route de Romery Fleury-la-Rivière Marne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

La maison Champagne Henri David-Heucq vous ouvre ses portes pour un week-end festif alliant art de vivre, rencontres et bonne humeur, les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 !

Au programme un buffet & concert avec le groupe Couler Bossa, le midi sur réservation uniquement

Le week-end sera également animé par de nombreux exposants Domaine Chaumard et ses vins du Ventoux et huile d’olive, Les Délices d’Isabelle et ses spécialités du Gers, Coco Créations et ses accessoires faits main, L’Essentiel et ses thés bien-être, Georges et ses gravures personnalisées, L’Atelier de Sophie et ses bijoux, et À La Découverte des Vins par Fabienne.

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir cette maison champenoise dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! .

Champagne H. David Heucq 3 route de Romery Fleury-la-Rivière 51480 Marne Grand Est contact@davidheucq.com

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English : Journées Portes Ouvertes Champagne Henri David-Heucq

L’événement Journées Portes Ouvertes Champagne Henri David-Heucq Fleury-la-Rivière a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne