Informations pratiques

Givraines

Journées Portes Ouvertes d’Automne au Châtel des Vivaces !

18 rue du portail Givraines Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

L’automne est la meilleure saison pour planter, et votre jardin vous dit merci ! Rejoignez-nous pour 3 journées exceptionnelles dédiées aux passionnés de jardinage et aux amoureux de la nature.

Pourquoi venir nous voir ?

Découvrez notre vaste sélection de plantes vivaces, graminées, bambous, arbustes… tout ce qu’il faut pour préparer votre extérieur avant l’hiver !

L’expertise à votre service Nos spécialistes vous accompagnent personnellement pour choisir les plantes adaptées à votre sol, votre exposition et vos envies. Conseils de plantation, associations végétales, entretien… Profitez de leur savoir-faire pour bien préparer vos massifs !

Le bon geste au bon moment Planter à l’automne, c’est offrir à vos végétaux tout l’hiver pour s’enraciner avant les beaux jours. Le moment idéal pour se lancer !

?Venez partager votre passion, trouver l’inspiration et repartez avec les plus belles plantes pour préparer votre jardin avant l’hiver !

Offres spéciales d’automne .

18 rue du portail Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 20 97

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English :

Fall is the best time of year to plant, and your garden will thank you for it! Join us for three exceptional days dedicated to gardening enthusiasts and nature lovers.

L’événement Journées Portes Ouvertes d’Automne au Châtel des Vivaces ! Givraines a été mis à jour le 2026-07-07 par ADRT45