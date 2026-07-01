Informations pratiques

Givraines

Visite de la maison de Tom-Tom et Nana et de Denis Charignon

2 Rue de Boynes Givraines Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-16

Poussez les portes de la maison de Tom-Tom et Nana à Givraines pour une immersion artistique et nostalgique ou profitez d’une visite guidée exclusive des peintures de Denis Charignon, peintre-marginal-insolite. Une sortie unique dans le Loiret.

Une immersion exclusive dans l’univers de Tom-Tom et Nana !

Avis aux amateurs de bande dessinée et d’art Lucie Leroy vous ouvre exceptionnellement les portes de la maison de Bernadette Després à Givraines. Découvrez le décor qui a bercé des générations de lecteurs et plongez dans l’intimité créative de ce lieu chargé d’histoire.

Entre nostalgie et émotion artistique, cette parenthèse culturelle au cœur du Loiret ravira les petits comme les grands.

Le voyage continue avec une visite guidée des peintures de Denis Charignon, la visite des fresques une occasion rare d’apprécier la finesse de son œuvre dans un cadre privilégié. Visite déconseillée aux enfants.

Attention les places sont limitées ! Réservez dès maintenant votre créneau à 10h00 ou 15h00 pour vivre cette expérience inédite. 7 .

2 Rue de Boynes Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 56 09 83

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English :

Step inside Tom-Tom and Nana’s house in Givraines for an artistic and nostalgic experience, or enjoy an exclusive guided tour of the paintings by Denis Charignon, an unconventional and eccentric artist. A one-of-a-kind outing in the Loiret.

L’événement Visite de la maison de Tom-Tom et Nana et de Denis Charignon Givraines a été mis à jour le 2026-07-15 par ADRT45