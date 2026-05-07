Journées Portes Ouvertes des Ateliers Beaux-Arts
Journées Portes Ouvertes des Ateliers Beaux-Arts vendredi 12 juin 2026.
Les Ateliers Beaux-Arts ouvrent leurs portes pour des journées exceptionnelles. Découvrez la richesse des cours proposés, les travaux des élèves et venez échanger avec les professeurs.es dans leurs ateliers.
Ouverts à toutes et tous, les ateliers sont répartis sur 15 sites dans tout Paris. Pendant les journées portes ouvertes seuls les plus grands sites sont ouverts.
Venez nous rencontrer et préparer votre inscription pour la rentrée !
Le Programme
VENDREDI 12 JUIN, 15H-21H
SAMEDI 13 JUIN, 15H-19H
> Site Glacière
121, rue de la Glacière – Paris 13e
> Site Gauthey
28-30, rue de Gauthey – Paris 17
> Site Legendre
158, rue Legendre – Paris 17e
> Site Chapelle International
7, rue Pierre Mauroy – Paris 18e
> Médiathèque Benjamin Rabier (Présentation des ateliers du site Tanger)
141, avenue de Flandres – Parie 19e
VENDREDI 29 JUIN, 15H-21H
SAMEDI 21 JUIN, 15H-19H
> Site Belleville (uniquement vendredi)
77, bd de Belleville – Paris 11
> Site Montparnasse
80, boulevard du Montparnasse – Paris 14e
Présentation des ateliers Montparnasse (14e), Daniel Cordier (3e), Littré (6e), Pommard (12e), Baudelaire (12e), Corbon (15e)
Samedi 20 juin, 15H45
Spectacle musical Le lien – amour et haine, porté par l’atelier 90 et le conservatoire du 19e Jacques Ibert.
Samedi 20 juin, 17h
Représentation de l’atelier chant-choral des ABA.
> Site Marc Bloch
5, place Marc Bloch – Paris 20e
Présentation des ateliers Marc Bloch, et Alquier Debrousse (20e)
Les Ateliers Beaux-Arts
Accessibles à tous, à partir de 18 ans, les 120 ateliers beaux-arts
vous proposent des cours de dessin, peinture, sculpture, modelage,
morphologie, photographie, atelier 3D, moulage, cinéma d’animation et
bande dessinée, bases d’architecture, perspective et histoire de l’art …
Les cours sont organisés en modules de trois ou quatre heures, du lundi au
samedi, de 9h à 22h.
Les cours débutent fin septembre pour s’achever fin juin. Il n’y a pas de cours pendant les congés scolaires.
Une dérogation peut être accordée sur demande des parents pour les jeunes à partir de 16 ans.
Comment s’inscrire aux ateliers ?
Les inscriptions aux ateliers seront ouvertes à partir du 22 juin 2026.
Les Ateliers Beaux-Arts ouvrent leurs portes
pour deux week-ends exceptionnels ! Venez découvrir ces ateliers ouverts à toutes et tous, amateurs.es ou confirmés.es en cours du soir ou en journée.
Le vendredi 12 juin 2026
de 15h00 à 20h00
Le samedi 13 juin 2026
de 15h00 à 19h00
Le vendredi 19 juin 2026
de 15h00 à 20h00
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 19h00
gratuit
Sans inscription
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T15:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-19T15:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00
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