Journées Portes Ouvertes des Ateliers Beaux-Arts

Les Ateliers Beaux-Arts ouvrent leurs portes pour des journées exceptionnelles. Découvrez la richesse des cours proposés, les travaux des élèves et venez échanger avec les professeurs.es dans leurs ateliers.

Ouverts à toutes et tous, les ateliers sont répartis sur 15 sites dans tout Paris. Pendant les journées portes ouvertes seuls les plus grands sites sont ouverts.

Venez nous rencontrer et préparer votre inscription pour la rentrée !

Le Programme

VENDREDI 12 JUIN, 15H-21H

SAMEDI 13 JUIN, 15H-19H

> Site Glacière

121, rue de la Glacière – Paris 13e

> Site Gauthey

28-30, rue de Gauthey – Paris 17

> Site Legendre

158, rue Legendre – Paris 17e

> Site Chapelle International

7, rue Pierre Mauroy – Paris 18e

> Médiathèque Benjamin Rabier (Présentation des ateliers du site Tanger)

141, avenue de Flandres – Parie 19e

VENDREDI 29 JUIN, 15H-21H

SAMEDI 21 JUIN, 15H-19H

> Site Belleville (uniquement vendredi)

77, bd de Belleville – Paris 11

> Site Montparnasse

80, boulevard du Montparnasse – Paris 14e

Présentation des ateliers Montparnasse (14e), Daniel Cordier (3e), Littré (6e), Pommard (12e), Baudelaire (12e), Corbon (15e)

Samedi 20 juin, 15H45

Spectacle musical Le lien – amour et haine, porté par l’atelier 90 et le conservatoire du 19e Jacques Ibert.

Samedi 20 juin, 17h

Représentation de l’atelier chant-choral des ABA.

> Site Marc Bloch

5, place Marc Bloch – Paris 20e

Présentation des ateliers Marc Bloch, et Alquier Debrousse (20e)

Journées Portes Ouvertes

Les Ateliers Beaux-Arts

Accessibles à tous, à partir de 18 ans, les 120 ateliers beaux-arts

vous proposent des cours de dessin, peinture, sculpture, modelage,

morphologie, photographie, atelier 3D, moulage, cinéma d’animation et

bande dessinée, bases d’architecture, perspective et histoire de l’art …

Les cours sont organisés en modules de trois ou quatre heures, du lundi au

samedi, de 9h à 22h.

Les cours débutent fin septembre pour s’achever fin juin. Il n’y a pas de cours pendant les congés scolaires.

Une dérogation peut être accordée sur demande des parents pour les jeunes à partir de 16 ans.

Comment s’inscrire aux ateliers ?

Les inscriptions aux ateliers seront ouvertes à partir du 22 juin 2026.

Les Ateliers Beaux-Arts ouvrent leurs portes

pour deux week-ends exceptionnels ! Venez découvrir ces ateliers ouverts à toutes et tous, amateurs.es ou confirmés.es en cours du soir ou en journée.

Le vendredi 12 juin 2026

de 15h00 à 20h00

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 19h00

Le vendredi 19 juin 2026

de 15h00 à 20h00

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit

Sans inscription

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T15:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00;2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-19T15:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00



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