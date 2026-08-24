Informations pratiques

Saint-Laurent-les-Tours

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Jehl Jean-louis

228 rue de lapascalie Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. 28 artistes du territoire vous ouvrent les portes de leur atelier.

Jehl Jean-louis Peintures

Mon atelier est un lieu de créativité ouvert sur la nature, apaisant, une ambiance de différentes essences de bois.

Contact

Tél 06 74 32 67 56

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

.

228 rue de lapascalie Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 6 74 32 67 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Jehl Jean-louis Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne