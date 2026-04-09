Journées portes ouvertes des conservatoires parisiens

Entre mai et juin 2026, les 17 conservatoires municipaux d’arrondissement (CMA) de la Ville de Paris vous ouvrent leurs portes ! Venez y découvrir la richesse et la diversité de l’offre pédagogique parisienne en musique, danse et théâtre !

Du mercredi 06 mai 2026 au lundi 15 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T01:59:59+02:00

Date(s) :



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