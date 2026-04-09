Journées portes ouvertes des conservatoires parisiens
Journées portes ouvertes des conservatoires parisiens mercredi 6 mai 2026.
Entre mai et juin 2026, les 17 conservatoires municipaux d’arrondissement (CMA) de la Ville de Paris vous ouvrent leurs portes ! Venez y découvrir la richesse et la diversité de l’offre pédagogique parisienne en musique, danse et théâtre !
Du mercredi 06 mai 2026 au lundi 15 juin 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-16T01:59:59+02:00
Date(s) :