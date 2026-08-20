Journées Portes Ouvertes EFEA 2026-2027 – Découvrez les formations agricoles en Pays de la Loire (44), Ferme expérimentale de Derval (44), Derval

Informations pratiques

Journées Portes Ouvertes EFEA 2026-2027 – Découvrez les formations agricoles en Pays de la Loire (44) Samedi 13 mars 2027, 09h00 Ferme expérimentale de Derval (44) Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous, sans inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T09:00:00+01:00 – 2027-03-13T16:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T09:00:00+01:00 – 2027-03-13T16:00:00+01:00

Les centres de formation EFEA de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire organisent quatre Journées Portes Ouvertes au cours de l’année 2026-2027, pour permettre à tous les publics de découvrir leurs formations, leurs infrastructures et leurs équipes pédagogiques.

Que vous soyez étudiant(e) en cours d’orientation, demandeur(se) d’emploi, salarié(e) en reconversion ou simplement curieux(se) des métiers du vivant, ces journées sont l’occasion idéale pour construire ou affiner votre projet professionnel dans le secteur agricole.

Au programme de chaque journée

Présentation des formations disponibles dans chaque centre.

Visite des plateaux techniques, exploitations pédagogiques et installations.

Échanges individuels avec les équipes pédagogiques.

Informations sur les modalités d’accès, l’apprentissage et la reconversion.

Informations sur les dispositifs de financement disponibles.

Nozay

Samedi 5 décembre 2026, de 9 h à 16 h

Samedi 30 janvier 2027, de 9 h à 16 h

Samedi 13 mars 2027, de 9 h à 16 h

Vendredi 4 juin 2027, de 16 h à 18 h 30

Les trinottières

Samedi 5 décembre 2026, de 9 h à 16 h

Samedi 30 janvier 2027, de 9 h à 16 h

Samedi 13 mars 2027, de 9 h à 16 h

Vendredi 4 juin 2027, de 16 h à 18 h 30

Nantes

Samedi 30 janvier 2027, de 9 h à 16 h

Samedi 13 mars 2027, de 9 h à 16 h

Vendredi 4 juin 2027, de 16 h à 18 h 30

Thorigné d’Anjou

Samedi 30 janvier 2027, de 9 h à 16 h

La Roche-sur-Yon, Etablières et Derval

Samedi 13 mars 2027, de 9 h à 16 h

Contact et informations

Tél. 02 53 57 18 40 – formation-insertion@pl.chambagri.fr

Ferme expérimentale de Derval (44) ferme expérimentale, DERVAL Derval 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:formation-insertion@pl.chambagri.fr »}]

Les centres de formation EFEA de la Chambre d’agriculture Pays de la Loire vous ouvrent leurs portes à quatre reprises entre décembre 2026 et juin 2027.

© Chambre d’agriculture Pays de la Loire