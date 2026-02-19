Journées Portes ouvertes La Sérénissime Champagne Marina D Vandières

Journées Portes ouvertes La Sérénissime

Les samedi 23 et dimanche 24 mai 2026, rendez-vous au Champagne Marina D à l’occasion de leurs journées portes ouvertes.

Au programme de ces journées

– Samedi 23 mai 2026 atelier de création de masques vénitiens, Il Convivio, atelier des sens, repas-dégustation, musique et concours de déguisements.

– Dimanche 24 mai 2026 bourse aux capsules, atelier de masques vénitiens, déjeuner italien, spectacle de marionnettes, défilé de robes typiques du carnaval de Venise.

Pour l’occasion, 6 capsules exclusives Fleurs de vigne seront dévoilées. .

Champagne Marina D 9 rue Fontaine Gillain Vandières 51700 Marne Grand Est

