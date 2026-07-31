Journées portes ouvertes Les Buissonniers du Plessis Les Buissonniers du Plessis Ouagne
samedi 5 septembre 2026 · Les Buissonniers du Plessis · Ouagne
Informations pratiques
Ouagne
Journées portes ouvertes Les Buissonniers du Plessis
Les Buissonniers du Plessis 6 rue du Petit Buisson Lieu-dit Le Plessis Ouagne Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Dans le cadre des journées portes ouvertes de l’habitat participatif initié par Habitat Participatif France, venez découvrir le projet de la coopérative d’habitants Les Buissonniers du Plessis .
Les Buissonniers du Plessis 6 rue du Petit Buisson Lieu-dit Le Plessis Ouagne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lesbuissonniersduplessis.casa
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English : Journées portes ouvertes Les Buissonniers du Plessis
L’événement Journées portes ouvertes Les Buissonniers du Plessis Ouagne a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Clamecy Haut Nivernais