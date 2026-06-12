Journées Portes Ouvertes Résidence Les Clés d’Or Orthez

Orthez

Journées Portes Ouvertes

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

11h à 12h Theresana, présentation et conférence Hydratation des Seniors

14h à 14h30 EFT & Médecine chinoise interview croisé

14h45 à 15h30 conférence Hydratation des seniors (professionnels)

15h30 à 16h10 yoga du rire. Respiration, relâchement et énergie collective. .

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

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English : Journées Portes Ouvertes

L’événement Journées Portes Ouvertes Orthez a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn