Journées Portes Ouvertes Résidence Les Clés d’Or Orthez
Journées Portes Ouvertes Résidence Les Clés d’Or Orthez vendredi 19 juin 2026.
Orthez
Journées Portes Ouvertes
Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
11h à 12h Theresana, présentation et conférence Hydratation des Seniors
14h à 14h30 EFT & Médecine chinoise interview croisé
14h45 à 15h30 conférence Hydratation des seniors (professionnels)
15h30 à 16h10 yoga du rire. Respiration, relâchement et énergie collective. .
Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : Journées Portes Ouvertes
L’événement Journées Portes Ouvertes Orthez a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn
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