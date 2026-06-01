Journées Portes Ouvertes Résidence Les Clés d’Or Orthez

Orthez

Journées Portes Ouvertes

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

10h30 à 12h Qi Gong et atelier. Ecriture ludique. Mouvement doux, mémoire, créativité et lien social.

14h30 à 15h05 Séance découverte Feldenkrais . Mobilité douce et conscience corporelle.

15h05 à 15h35 Vos émotions EFT hypnose. Apaiser et mieux comprendre ses ressentis.

15h40 à 16h10 Yoga du rire, Entrac’t gourmand. Souffle, lien et légèreté pour clôturer la journée. .

Résidence Les Clés d’Or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

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English : Journées Portes Ouvertes

L’événement Journées Portes Ouvertes Orthez a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Coeur de Béarn